مؤشر الأسهم يُغلق مرتفعاً عند 6969 نقطة

تواصل – واس:

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، مُرتفعاً 1.86 نقطة ليقفل عند مستوى 6969.26 نقطة، بتداولات تجاوزت 3.5 مليار ريال، فيما تخطى عدد الأسهم المتداولة 189 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات “تهامة، أسيج، لازوردي، ميد غلف للتأمين، مبرد” الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات “الأهلية، رعاية، ولاء، اكسا التعاونية، عناية” كانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.21% و 3.17%، فيما كانت أسهم شركات “الإنماء، دار الأركان، سوليدرتي تكافل، ملاذ للتأمين، أمانة للتأمين” الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما كانت أسهم شركات “الإنماء، سابك، تهامة، الراجحي، دار الأركان” الأكثر نشاطاً في القيمة.