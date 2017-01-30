 نجاح جراحة نادرة لإصلاح «صمام أبهري» لعشرينية بمركز «قلب المدينة» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

نجاح جراحة نادرة لإصلاح «صمام أبهري» لعشرينية بمركز «قلب المدينة» (صور)

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نجاح جراحة نادرة لإصلاح «صمام أبهري» لعشرينية بمركز «قلب المدينة» (صور)

تواصل – سعود الخالد:

أوضحت وزارة الصحة، أن فريقًا طبيًا بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة حقق إنجازًا طبيًا فريدًا من نوعه بإنقاذ حياة امرأة في العقد الثاني من العمر عبر القسطرة القلبية لإصلاح في الصمام الأبهري.

وأضافت الصحة، أن المريضة وصلت إلى المركز من خارج منطقة المدينة المنورة وكانت قد أجرت سابقاً عملية قلب مفتوح ناجحة لإصلاح بالصمام الأورطي، وبعد مرور 6 أشهر من العملية تم اكتشاف قطع دائري بالشرفة الأمامية للصمام الميترالي “الأبهري”، مما أكد خطورة الحالة في حال إجراء عملية قلب مفتوح أخرى للمريضة.

وقد قرر الفريق بالمركز إجراء عملية لسد القطع الدائري في الشرفة الأمامية للصمام الميترالي “الأبهري” بالقلب عبر تركيب جهاز دقيق يدعى (غالق الثقب بين الأذينين) حيث يعد هذا الإجراء في المعمل من الحالات نادرة الحدوث والتي تم التعامل معها بواسطة فريق طبي متخصص وتكللت بالنجاح وخرجت المريضة من المركز بصحة جيدة – ولله الحمد-.

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