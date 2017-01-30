توقعات «الأرصاد»: سحب ممطرة مصحوبة بالرياح على 5 مناطق بالمملكة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدي الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية) والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، وتمتد إلى منطقتي الرياض والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على تلك المناطق والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية و حائل.

وأورد التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط مائج.