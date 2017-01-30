تزايد الطلب على الذهب خلال الأسابيع الماضية

تواصل ـ وكالات:

تزايدَ الطلب على الذهب خلال الـ3 أسابيع الماضية، ليصل إلى أعلى مستوى له اليوم، وعزز توتر سياسي مرتبط بانتخابات أوروبية، ومخاوف من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 1117 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1236.16 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر عند 1237.90 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1238.30 دولار للأوقية.

ويشعر المستثمرون بالقلق من الظهور القوي لمرشحة الرئاسة الفرنسية عن أقصى اليمين مارين لوبان، التي تعهدت بإخراج فرنسا من منطقة اليورو، وإجراء استفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وانخفض اليورو 0.3 في المائة إضافية مقابل الدولار بسبب هذه المخاوف، رغم أن المستثمرين قلقون أيضاً بشأن سياسات الحماية التجارية والهجرة لترامب، وتلميحاته بأنه يفضل دولاراً أضعف.