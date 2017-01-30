المشرف على «حساب المواطن»: لجنة وزارية للنظر في قروض المستفيدين

تواصل – الرياض:
أعلن المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية، وبرنامج “حساب المواطن” ماجد العصيمي، أن لجنة وزارية مُكوَّنة من “الاقتصاد والتخطيط والمالية والعمل” ستنظُر في حالات المواطنين المقترضين من المصارف، أو الشركات التمويلية، مبيناً أن “البرنامج” يُلزم المواطنين الذين يحتفظون بمبالغ مالية لـ “القُصَّر” بالإفصاح عنها وإحضار ما يثبت ذلك.
وقال العصيمي: إنَّ من حق أرباب الأسر المبتعثين خارج المملكة التسجيل، منبِّهاً إلى أن الدعم سيقتصر على أفراد أسرهم؛ بسبب وجودهم داخل الدولة، وأنه لن يكون هناك دعم لرب الأسرة “المبتعث” لوجوده خارج المملكة، بحسب “الاقتصادية”.
وبيَّن أن الوزارة ستفتح باب تحديث البيانات لمستفيدي الضمان الاجتماعي في برنامج “حساب المواطن” الأحد المقبل، لافتاً إلى أن تعديل الدخل الشهري، وجميع البيانات الأخرى متاحة على مدار العام.
وأكَّد العصيمي: أن “حساب المواطن” لن يُصدر عقوبات بشكل مباشر تجاه المواطنين ممن قاموا بإدخال بيانات خاطئة باعتبار أن الخطأ وارد؛ وبالتالي سيقوم “البرنامج” بعد اكتشاف الخطأ بإشعار المتقدِّم بالخطأ وضرورة تعديله.
انا خابر اللي يطعم الضيف لايهددة بالتحقيق والتسلط عليه يا اخي الله الغني عنك وعن هذه الطفسه اللي صارت مر على حلوقنا مانبي دعم ولاتهددنا خلونا نشوف حالنا ومستقبل اولادنا عاشوا اجدادنا بدون ذل ولا اهانه الجودة في التعبير سمة الاداري الناجح في ادارته اما اطعام وتهديد وتحقيق خله لك الله اللي يرزق مهوب انت اذا كنت في منصب ولست حاذق في حسن التعبير فلا تقل شيء يحسب عليك ومقياس لعقلك هناك اناس ما شاء الله عليهم يتحلون بحسن الخطاب مع الناس على اختلاف ثقافاتهم وسبحان الله لهم قبول اما من يسجل يهدد يا اخي اذا رأيت معلومه خطأ فلا تنظر لها بعين الذباب انظر لها بعين النحله والتمس العذر لاخيك ربما سجلها وهو خابرها ومع مرور الايام نسي لان النسيان افة الانسان قال تعالى في كتابه الكريم وما انساني الا الشيطان فهل تسلم من كيد الشيطان الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء الى يوم القيامه فمتى نرتقي بعقولنا ونحسن الخطاب مع الناس حتى الكافر امرنا الله ان نحسن الخطاب معه لعل الله ان يهديه او نتقي شرة كي لايسب الله عدوا بغير علم فما بالك بتعاملك في حسن الخطاب مع اخيك المسلك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الى الاسلام كان يتودد للناس رحمة بهم مهوب علشان هالمبلغ وكان المواطن سيطاله من جيب احد بل هو في جيب الدوله ومن اخطأت معلوماته يا اخي استبعدة واشعرة بخطئة ويعدلهالله تبارك وتعالى لايؤاخذ الناس بجهلهم بالحكم فاذا علموا بدأ الحساب