المشرف على «حساب المواطن»: لجنة وزارية للنظر في قروض المستفيدين

تواصل – الرياض:

أعلن المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية، وبرنامج “حساب المواطن” ماجد العصيمي، أن لجنة وزارية مُكوَّنة من “الاقتصاد والتخطيط والمالية والعمل” ستنظُر في حالات المواطنين المقترضين من المصارف، أو الشركات التمويلية، مبيناً أن “البرنامج” يُلزم المواطنين الذين يحتفظون بمبالغ مالية لـ “القُصَّر” بالإفصاح عنها وإحضار ما يثبت ذلك.

وقال العصيمي: إنَّ من حق أرباب الأسر المبتعثين خارج المملكة التسجيل، منبِّهاً إلى أن الدعم سيقتصر على أفراد أسرهم؛ بسبب وجودهم داخل الدولة، وأنه لن يكون هناك دعم لرب الأسرة “المبتعث” لوجوده خارج المملكة، بحسب “الاقتصادية”.

وبيَّن أن الوزارة ستفتح باب تحديث البيانات لمستفيدي الضمان الاجتماعي في برنامج “حساب المواطن” الأحد المقبل، لافتاً إلى أن تعديل الدخل الشهري، وجميع البيانات الأخرى متاحة على مدار العام.

وأكَّد العصيمي: أن “حساب المواطن” لن يُصدر عقوبات بشكل مباشر تجاه المواطنين ممن قاموا بإدخال بيانات خاطئة باعتبار أن الخطأ وارد؛ وبالتالي سيقوم “البرنامج” بعد اكتشاف الخطأ بإشعار المتقدِّم بالخطأ وضرورة تعديله.