 ارتفاع ملكية شركات الأجانب لـ 54 عبر «تداول» | صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع ملكية شركات الأجانب لـ 54 عبر «تداول»

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ارتفاع ملكية شركات الأجانب لـ 54 عبر «تداول»

تواصل – الرياض:

كشفت بيانات المستثمرين الأجانب، عن ارتفاع ملكيتهم في 54 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول” بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء، تمثَّلت في شرائهم 2.9 مليون سهم بـ 80.7 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 51 شركة أخرى ببيع 1.4 مليون سهم بـ 25.6 مليون ريال، مُسجلين صافي شراء 55.1 مليون ريال في الجلسة الثانية على التوالي.

وتصدَّرت شركة “صدق” الشركات من حيث نسبة ارتفاع ملكيتهم التي زادت 0.26% لتُصبح 2.06%، بعد أن كانت 1.80% في جلسة سابقة عبر شراء 104 آلاف سهم بـ 1.1 مليون ريال ـ بحسب سعر الإغلاق.

وعاود مؤشر “تداول” للتراجع بعد أن سجل ارتفاعاً خلال الجلسة السابقة، وأنهى التداولات على انخفاض 23.7 نقطة بنسبة 0.3%، مقارنة بالجلسة السابقة التي أغلق عندها بـ 7038.6 نقطة، بحسب “الاقتصادية”.

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