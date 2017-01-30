 جازان.. أهالي صامطة يشيعون شهيد الحد الجنوبي وائل مدخلي (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

جازان.. أهالي صامطة يشيعون شهيد الحد الجنوبي وائل مدخلي (صور)

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جازان.. أهالي صامطة يشيعون شهيد الحد الجنوبي وائل مدخلي (صور)

تواصل ـ واس:

شيع أهالي محافظة صامطة التابعة لمحافظة جازان، بعد صلاة عصر اليوم، جثمان شهيد الواجب الجندي أول وائل بن أحمد عمير مدخلي، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلون، بمصلى العيد بقرية الجرادية، قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، وعدد من قيادات حرس الحدود بالمنطقة ومديري الإدارات الحكومية وجموع من الأهالي .

ونقل اللواء العتيبي عقب الصلاة، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي أمير منطقة جازان لذوي الشهيد، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن الغالي، مؤكدين فخرهم بما قدمه من تضحية وبطولة فداء لهذا الوطن ودفاعاً عن مقدساته .

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