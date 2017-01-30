 فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي بالجوف | صحيفة تواصل الالكترونية

فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي بالجوف

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فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي بالجوف

تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الجوف، بدء تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي لمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة ومدارس وبرامج التعليم الأجنبي للعام الدراسي المقبل 1438 / 1439هـ.

وقال المتحدث الرسمي باسم تعليم الجوف عبدالعزيز النبط: إنّ التسجيل سيكون عبر موقع برنامج “نور” على شبكة الإنترنت https://noor.moe.gov.sa ، مضيفاً أن قبول الطلاب والطالبات لمن كان تاريخ ميلاده يوم 22 /3 /1433هـ فما قبله، مشيراً إلى إمكانية قبول من كان تاريخ ميلاده يوم 23 /6 /1433هـ فما قبله، بشرط أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة للأطفال.

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