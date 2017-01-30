«كفاءة»: العزل الحراري وسيلة مهمة لتوفير الطاقة

تواصل ـ واس:

أكّد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني سواءً القائمة أو التي تحت الإنشاء، كما أكدت أن تطبيقه في المباني من شأنه أن يحدث فرقاً واضحاً في قيمة الاستهلاك الكهربائي، واستهلاك أجهزة التبريد صيفاً والتدفئة شتاءً خصوصاً من الطاقة.

وأوضح “المركز” أن تطبيقات العزل الحراري يمكن أن تشمل المباني القائمة حالياً، والمباني الجديدة، ويعتمد النظام التقليدي الذي يعتبر الحل الأكثر انتشاراً في عزل الجدران وفي هذا النظام يتم بناء جدارين متوازيين بحيث تركب أنواع العزل الحراري بين فراغ الجدارين حيث تفصل هذه الألواح بين الجدار الخارجي والجدار الداخلي للمبنى بشكل كامل.