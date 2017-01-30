احذر.. شحن أجهزة اللابتوب والجوال على الأقمشة تسبب الحريق (فيديو)

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بثت شبكة ‘‘أيه بي سي نيوز‘‘ الأمريكية، مقطع فيديو أظهر تعرض لاب توب داخل أحد المنازل بالولايات المتحدة لحريق 4 مرات.

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من إطفاء النار المشتعلة فيه، إلا أنها عادت لتشتعل وذلك 4 مرات على التوالي، مضيفة أنه يجري التحقق حاليا هل بطارية الجهاز هي المسؤولة عن احتراقه أم شيء آخر.

وذكرت الشبكة، أن الفيديو أظهر المخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها عملية شحن بطاريات أجهزة اللاب توب والجوال والاسكوتر.

ووجهت الشبكة، عدة نصائح من أجل عملية شحن آمنة، كالشحن على أسطح صلبة بعيدة عن القماش وتجنب سقوط الجهاز حتى لا تتضرر البطارية وفصل التيار الكهربائي عن الجهاز فور الانتهاء من شحن البطارية وعدم ترك أجهزة اللاب توب خلال شحنها دون مراقبة.