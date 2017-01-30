 قريباً.. وزير التعليم يعلن تفاصيل برنامج الابتعاث الـ12 | صحيفة تواصل الالكترونية

قريباً.. وزير التعليم يعلن تفاصيل برنامج الابتعاث الـ12

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قريباً.. وزير التعليم يعلن تفاصيل برنامج الابتعاث الـ12
وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى

تواصل- الرياض:

أكد وكيل وزارة التعليم للابتعاث الخارجي، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، أن وزير التربية أحمد العيسى، سيعلن خلال مؤتمر صحفي سيعقد قريباً، تفاصيل الترشيحات والبرنامج الزمني للمرشحين في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ‘‘وظيفتك وبعثتك‘‘ في مرحلته الثانية عشرة.

وتوقعت بعض المصادر، أن تصل عدد فرص الابتعاث المتاحة في مختلف الدرجات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، إلى 10 آلاف فرصة، وستشارك في المرحلة أكثر من 25 جهة ومؤسسة من القطاع الحكومي والخاص بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

بدورها، دعت وكالة الوزارة للابتعاث الخارجي، كافة المتقدمين للبرنامج بمتابعة حالة الطلب باستمرار وإكمال النواقص لمن أعيد طلبه.

وأكدت الوكالة، استمرار التقديم للبرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية الذي تم فتح القبول فيه منذ 27 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 25 يناير 2017م، ويستمر حتى غرة جمادى الآخرة 1438هـ (28 فبراير 2017م) وذلك على موقع الملحقية في أيقونة ‘‘البرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية‘‘.

 

 

 

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