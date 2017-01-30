 حائل.. نقل وحدة خدمات ذوي الإعاقة من «التأهيل الشامل» لمقر مستقل | صحيفة تواصل الالكترونية

حائل.. نقل وحدة خدمات ذوي الإعاقة من «التأهيل الشامل» لمقر مستقل

0
حائل.. نقل وحدة خدمات ذوي الإعاقة من «التأهيل الشامل» لمقر مستقل

تواصل – سعود الرفاع:

أعلن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل عن فصل وحدة الخدمات المساندة للاشخاص ذوي الاعاقة من مركز التأهيل الشامل بحائل إلى مقر مستقل ليكون في مقر المجمع الحكومي مع إدارة المتابعة الاجتماعية التابعة؛ بهدف التسهيل علی المواطنين للوصول للخدمات في مكان واحد، ولكي ترتفع الخدمات المقدمة للمعوقين بمركز التاهيل الشامل، حيث سيباشر المركز العمل اعتبارا من غد الأحد.

وكشف مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح بن محمد العياد أن هذه الخطوة تأتي بهدف الارتقاء بمجالات العمل وتسهيلا للمواطنين والمراجعين للوصول إلی إنجاز المعاملات بصورة أشمل خاصة فيما يعنی في خدمة شريحة مهمة من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم.

وأضاف أن اختيار المقر جاء بهدف توسعة العمل وانجاز مهام الخطط ولسهولة الوصول إليها وتسهيل عملية المتابعة سواء من قبل الإدارة المختصة أو المواطن في سرعة إنهاء إجراءات أعماله بصورة متسارعة.

وقال مدير عام فرع الوزارة “إن المقر الجديد سيحل كثيرا وسيخدم كمقر متكامل مما يسهل عملية التنسيق والتحكم الفاعل والتنفيذ الجيد لأعمال الرعاية الاجتماعية واختصاصاتها وخدمة شريحة المعوقين”.

شاهد ايضا

اللواء «المطيري» ينقل تعازي ولي العهد لأسرة الشهيد «أبو راسين»

اللواء «المطيري» ينقل تعازي ولي العهد لأسرة الشهيد «أبو راسين»

«ربيع النعيرية» يختتم فعالياته ببرامج ومسابقات ترفيهية للأطفال (صور)

«ربيع النعيرية» يختتم فعالياته ببرامج ومسابقات ترفيهية للأطفال (صور)

غداً.. «تعليم المدينة» تبدأ تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام «نور»

غداً.. «تعليم المدينة» تبدأ تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام «نور»

«خير عنيزة» التطوعي يحتفي بنجاح فتيات دار التربية الاجتماعية (صور)

«خير عنيزة» التطوعي يحتفي بنجاح فتيات دار التربية الاجتماعية (صور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>