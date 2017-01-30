«تواصل» تكشف تفاصيلَ جديدة بشأن حادثة «الطعن في تموينات بمكة» (فيديو)

تواصل – سامي الثبيتي:

كشف أقارب للمجني عليه والجاني في حادثة الطعن داخل محل تموينات بمكة عن تفاصيل جديدة، بعد أن تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو للواقعة.

وقال أحد أقارب الشابين لـ«تواصل»: إنَّ الشابين: “ع.د” الجاني، و”م.ع” المجني عليه أبناء عمومة، وهما في العقد الثالث من العمر، ولا يوجد بينهما أي خصومة أو خلاف سابق قبل الحادثة التي وقعت جنوب مكة المكرمة، وبالتحديد على طريق مكة – الليث بالقرب من قهوة الجبل، داخل تموينات بمحطة تقع على الطريق العام.

وتابع: الجاني يعاني من اعتلال نفسي وصاحب سوابق، وتمَّ سجنه عدة مرات، حيث لحق المجني عليه داخل الحي، وأقدم على طعنه مرتين في البطن وتحت الأذن، ثمَّ فرَّ هارباً حتى قبضت عليه شرطة مكة في ساعة متأخرة فجر الخميس الماضي.

وأكَّد أحد أقارب الشابين: أن حالة المجني عليه مستقرَّة في قسم التنويم بمستشفى النور في مكة، فيما لا يزال التحقيق مستمراً مع الجاني؛ لمعرفة دوافع جريمته بعد القبض عليه وإيداعه قسم شرطة الكعكية.

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