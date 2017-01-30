الميليشيات الإيرانية تحرق المحال والأبنية في دمشق بعد رفض أصحابها بيعها

تواصل – وكالات:

شب حريق ضخم، صباح اليوم، في منطقة القنوات بالعاصمة السورية دمشق، ما أدى لأضرار مادية كبيرة في الممتلكات والمحال التجارية والأبنية.

واتهم ناشطون من دمشق، الميليشيات التابعة لإيران بإشعال الحريق، بسبب رفض الأهالي بيع محالهم ومنازلهم، وسط تغطية وتضليل من إعلام النظام، الذي قال ‘‘إن الحريق ناتج عن ماس كهربائي‘‘ وفقاً لـ‘‘الإخبارية‘‘.

وأكد الناشطون، أن الحرائق التي تندلع في دمشق القديمة، سببها الميليشيات الإيرانية وهي التي تقوم بافتعالها في ظل إخفاء النظام لتلك الحقائق، موضحين أنها ليست المرة الأولى التي تندلع فيها حرائق في العاصمة دمشق بفعل تلك الميليشيات.

وتسعى الميليشيات الإيرانية وقوات الأسد، إلى أحداث عمليات تهجير قسري وتغيير ديمجرافي جديد في العاصمة دمشق ومحيطها، من خلال شراء المحال التجارية والأبنية السكنية بالقوة أو بعد هجمات عسكرية على المناطق.