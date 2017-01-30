الرياض.. ضبط باكستانيين بحوزتهما مركبة مسروقة مطموسة الهوية

تواصل- خالد العبدالله:

تمكنت شرطة الرياض، من ضبط وافدين من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر في كمين محكم بحوزتهما مركبة مسروقة تم طمس هويتها وتحريف أرقام هيكل المركبة بشكل واضح وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بما نسب إليهما.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، تم التحفظ عليهما رهن استكمال إجراءات تسليمهما إلى شرطة المنطقة الشرقية لإكمال اللازم بحقهما حسب الاختصاص بعد اعترافهما بسرقة سيارات من نوع أيسوزو وطمس هويتها بتحريف أرقام هياكلها ونقلها من المنطقة الشرقية إلى العاصمة الرياض بقصد بيعها أو إعادة تأجيرها على آخرين من بني جلدتهم.