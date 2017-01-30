 بالفيديو.. مراسل التلفزيون السوري يفبرك عملية لعناصر حزب الله | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. مراسل التلفزيون السوري يفبرك عملية لعناصر حزب الله

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تواصل ـ وكالات:

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مراسل التلفزيون السوري الرسمي، خلال إحدى تغطياته الميدانية يطلب من مقاتلي حزب الله اللبناني التمثيل والادعاء بأنهم مقاتلون من قوات النظام.

وبحسب المقطع المتداول، أعاد المراسل المشهد أكثر من مرة وطلب من أحد مقاتلي حزب الله اللبناني الحديث باللهجة السورية، وليس اللهجة اللبنانية لإخفاء هويته.

والتقط المراسل الفيديو أثناء ما قال إنه استهداف لمبنى مكون من طابقين في إحدى المناطق السورية، التي يرجح أنها في حلب، حيث تمثل أحد مراكز الثقل لوجود حزب الله اللبناني والمليشيات الإيرانية التي تقاتل إلى جانب قوات الاسد.

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