الحي المعزول.. سكان مخطط «الهدى» بمكة يستغيثون (فيديو)

تواصل – سامي الثبيتي:

اشتكى سكان مخطط الهدى، الواقع غربي مكة الكرمة من افتقار المخطط للخدمات الرئيسية التي يحتاج إليها قاطنوه من أرصفة، وإنارة الشوارع، وحدائق، ومدارس، وعبر بعضهم عن مشكلاتهم وما يعانونه في تصريحات لـ‘‘تواصل‘‘ تبين مدى ما وصل إليه المخطط بعد إغلاقه.

يؤكد المواطن يوسف الراجحي أن المخطط يفتقر لجميع الخدمات، حيث لا يوجد به أرصفة، ولا إنارة، ولا حدائق عامة، لافتاً إلى أنه مغلق بسبب تقاطع طريق الأمير نايف مع الدائري الرابع؛ وبالتالي لا يوجد له منفذ للدخول والخروج إلا عبر مخارج بعيدة جداً.

فيما تحدث عبيدالله البقمي، عن إغلاق المخطط بالكامل وعزله عن المرافق العامة، وعدم وجود منفذ للخروج إلى حي الإسكان حيث الخدمات، قائلاً: ‘‘العمل في كوبري تقاطع الأمير نايف رحمه الله مع الطريق الدائري الرابع متوقف منذ أكثر من سنة ونصف، فعند الخروج من المخطط والذهاب إلى الإسكان حيث الخدمات نحتاج إلى السير مسافة ١٠ كيلومترات تقريباً وعند العودة إلى المخطط نحتاج إلى قطع مسافة ٨ كيلومترات‘‘.

وتساءل المهندس إحسان قمرة: ماذا يحدث إذا وقع حريق أو حادثة طارئة تتطلب وجود إسعاف أو سيارة دفاع مدني لا سمح الله؟ وكيف ستصل إلى المخطط في ظل إغلاق المنافذ وبُعد المسافة أثناء السير على الطريق الدائري الرابع للوصول في الذهاب والعودة؟

وأكد السكان أنهم تقدموا بطلب لعمل مخارج أخرى، أو دوران للخلف على الطريق الدائري، وقُوبلت بالرفض من قبل إدارة مرور العاصمة المقدسة.

وطالب السكان المسؤولين بوزارة النقل وأمانة ومرور العاصمة المقدسة بالوقوف على حالة المخطط، وسرعة عمل إنشاءات الطريق لتضررهم بكل ما سبق ذكره في هذا التقرير.