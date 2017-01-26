الجوف.. أكثر من 22 جناحاً حكومياً تشارك في مهرجان الزيتون العاشر

تواصل – أحمد الرمال:

شارك ما لا يقل عن 22 معرضاً وجناحاً حكومياً، ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الزيتون العاشر بالجوف، والمقام بمركز عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.

بدأ معرض الفعاليات المصاحبة بجناح لـ ‘‘جامعة الجوف‘‘ والذي يضم ملتقى حوارياً ومعرضاً لكلية طب الأسنان، شارك فيه عدد من الطلاب ويقدمون خدمات لزوار المهرجان.

يأتي بعد ذلك جناح ‘‘وزارة الصحة‘‘ ويحتوي على جهاز تبرع بالدم، وقياس السكر العشوائي والتراكمي، وقياس العلامات الحيوية لزوار الجناح، إضافة لركن مكافحة التدخين وما يقدمه من علاجات مضادة للتدخين منها لاصقات النيكوتين، وتوزيع المطويات والمنشورات التعريفية.

ثم جناح لـ ‘‘جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‘‘ ويحتوي الجناح على مطبوعات، وكتب الجامعة، وتقدم هدايا للزوار، والتي يهدف من خلالها استفادة الزوار والاطلاع على الكتب والمطويات والمنشورات القيمة.

كما يقدم الجناح عدداً من الكتب المعروضة ومنها: (الحوار، ومقومات حب الوطن، وموقف الإسلام من الإرهاب، والأمن الفكري) إضافة إلى مطويات عن اليوم الوطني السادس والثمانين.

كما يقدم جناح ‘‘الهلال الأحمر‘‘ أجهزة السكر، وقياس نسبة الأكسجين بالدم، والعلامات الحيوية، وتوزيع منشورات تفيد الزوار في الأزمات كتوقف التنفس وبعض الإسعافات الأولية.

ثم جناح ‘‘وزارة الإسكان‘‘ والذي يقدم خدمة العملاء: (الاستفسار – شرح مشاريع المنطقة) وتوضيح آلية أرض وقرض أو قرض، وعرض مجسمات عن مشاريع الإسكان بالمنطقة، والذي تحتوي مدينة سكاكا على مشروعين سكنيين: (السليمانية – غرب بترومين) ومحافظة القريات تحوي مشروعاً واحداً بجانب الطريق الدولي، ومحافظة دومة الجندل وطبرجل سوف يشملها مشروع أرض وقرض قريباً.

ثم جناح ‘‘وزارة التجارة‘‘ والذي يقدم خدمات إلكترونية من سجلات تجارية، وفسح كيميائي، وإعفاء جمركي، وشهادات منشأ، إضافة لإصدارات إلكترونية للخدمات التجارية، وتعريف الزوار ببرنامج ‘‘معروف‘‘ وهو خدمة مجانية للراغبين من الجنسين بتسويق منتجاتهم؛ لوضع سجلات تجارية لهم بالموقع وحفظ حقوقهم، وتوزيع منشورات لتعريف المواطن بالمنتجات الأصلية والمقلدة.

ويقدم جناح ‘‘الهيئة العامة للإحصاء‘‘ منشورات إحصائية عن الزيتون بالمنطقة سواء الزيتون المثمر، أو غير المثمر، فيما بلغ إجمالي أشجار الزيتون في آخر إحصائية 7995389 شجرة، وإجمالي شجر الزيتون بالمملكة بلغ 10135333 تقريباً.

ثم أجنحة لإدارة المرور والدفاع المدني، والسجون العامة، والجوازات، وسلاح الحدود، والأحوال المدنية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة السياحة؛ لتقديم خدمات تعريفية وتوضيحية لكافة زوار المهرجان.

وسوف يقام أيضاً بالمهرجان فعاليات مصاحبة كقافلة سابك للعلوم، وبراعم التحدي، وخيمة الزوار، والأسر المنتجة، ومعارض التسوق.