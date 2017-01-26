بعد 80 عاماً من البحث.. التوصل لتركيبة هيدروجين غامضة لـ«نقل الكهرباء»

تواصل ـ وكالات:

توصل علماء الفيزياء، بعد أكثر من 80 عاماً، إلى تركيبة غامضة من الهيدروجين، يمكنها أن تكون قادرة على نقل الكهرباء بدون مقاومة، في درجة حرارة الغرفة بسرعات فائقة.

وساور العلماء الشك، لفترة طويلة، في إمكانية تواجد الهيدروجين في هيئة فلز بأي بقعة في الكون، لكن وللمرة الأولى على الإطلاق تم بنجاح تخليق هيدروجين فلزي على سطح الأرض، ومن المعروف علمياً أن الجدول الدوري ينقسم إلى فئتين هما الفلز واللافلز، بحسب ‘‘بيزنس انسايدر‘‘.

وقال الباحث الرئيسي إسحاق ف. سيلفيرا، من جامعة هارفارد: ‘‘هذا من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في مجال فيزياء الضغط العالي، إنها أول عينة على الإطلاق للهيدروجين الفلزي على سطح كوكب الأرض؛ لذا فإنك عندما تنظر إليها إنما تتأمل شيئاً ما لم يكن موجوداً له مثيل من قبل‘‘.

وأضاف سيلفيرا في تصريح لدورية ‘‘ساينس أليرت‘‘: أن الجزء الأكثر إثارة هو أننا قمنا بتعريض غاز الهيدروجين لضغوط عالية بما فيه الكفاية، ورأيناه يتحول إلى فلز.

ويعتقد الفيزيائيون أن الهيدروجين الفلزي له بعض الخصائص التي لا تصدق، حيث يمكن أن يكون موصلاً فائقاً للكهرباء في درجة حرارة الغرفة؛ وهو ما قد يعني أن تلك المادة يمكنها توصيل الكهرباء بدرجة مقاومة صفر.