لتجديد تراخيصها.. «الداخلية» تشترط مواصفات خاصة لكاميرات المراقبة في المحال التجارية

تواصل – سعود الخالد:

اشترطت وزارة الداخلية مواصفات فنية خاصة لكاميرات المراقبة، وذلك لتجديد ترخيص المحلات التجارية بالمملكة، تضمنت قدرة نظام المراقبة على النقل المباشر للأحداث بسرعة لا تقل عن 30 صورة في الثانية لكل كاميرا، وأن تحتوي على خاصية العرض للوقت والتاريخ، وخاصية البحث بالوقت والتاريخ ورقم الكاميرا.

كما اشترطت الوزارة، لاعتماد الترخيص الالتزام بعقود صيانة نظام المراقبة الأمني مع شركات متخصصة، وتوفير جدار ناري ونظام حماية أمني لشبكة المراقبة التلفزيونية، واستخدام أجهزة تسجيل بنسبة جودة لا تقل عن 90%، وفقا لـ‘‘المدينة‘‘.

ومن أبرز المواقع التي ستكون الكاميرات الجديدة إلزامية فيها: المطاعم، والبوفيهات، والمقاصف المدرسية، ومنافذ الوجبات السريعة، الفنادق بجميع فئاتها، صالات العرض والحدائق والملاهي، تجارة الذهب والمعادن الثمينة ، المصارف التجارية ، المستودعات والمصانع ، محطات توزيع الغاز، المستوصفات والمستشفيات الأهلية، الجامعات والمراكز التعليمية الأهلية.

