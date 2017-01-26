 توقعات بانخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح على بعض مناطق المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات بانخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح على بعض مناطق المملكة

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توقعات بانخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح على بعض مناطق المملكة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- انخفاضاً في درجات الحرارة على مناطق (تبوك -الجوف -الحدود الشمالية -حائل -القصيم -المدينة المنورة -مكة المكرمة) مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها الى 50كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدي الرؤية الأفقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد تكون الضباب على الأطراف الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة خلال الليل والصباح الباكر.

وأورد التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كــم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج،بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط إلى مائج.

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