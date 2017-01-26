«فيسبوك» تطور موقعاً يساعد المستخدمين على زيادة خصوصيتهم

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة فيسبوك، أمس الخميس، الموقع الإلكتروني الجديد “أساسيات الخصوصية” Privacy Basics، ليكون مصدراً جديداً لتوفير إجابات لأسئلة المستخدمين المتكررة بشأن الخصوصية بطريقة سهلة بالإضافة إلى شرح كيفية إدارة معلوماتهم على فيسبوك.

وذكرت الشركة، أن موقع Privacy Basics سيضع المستخدم في بيئة تفاعلية تحتوي على 32 دليلاً تفاعلياً متاحة بـ 44 لغة، بالإضافة إلى اللغة العربية.

وقالت فيسبوك إن الموقع سيقدم للمستخدمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ عددهم أكثر من 146 مليون مستخدم، نصائح لتأمين حساباتهم ومعرفة من يستطيع رؤية المحتوى الخاص بهم وحتى معرفة كيف تبدو حساباتهم على فيسبوك للآخرين.

وأشارت فيسبوك، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع نحو 1.8 مليار مستخدم نشط شهرياً، إلى أن الموقع جزء من جهودها لتوفير الأمان اللازم للمستخدمين، ليتمكنوا من مشاركة ما يريدونه من محتوى مع من يريدونه من أشخاص.

وبالإضافة إلى إطلاق موقع Privacy Basics، يشارك فيسبوك مع مستخدميه ثلاث نصائح مهمة، قالت إنها ستساعدهم على معرفة كيف يديرون معلوماتهم على فيسبوك وتأمين خصوصيتهم.

وتتضمن النصيحة الأولى باجتياز اختبار الخصوصية Privacy Checkup، إذ سيجتاز المستخدم خطوات للتأكد من أن المحتوى المنشور على حسابه لا يراه إلا مستخدمين من اختياره فقط، فيمكنه اختيار من يشارك معه المحتوى، ومعرفة ما هي التطبيقات التي يستخدمها ودرجة خصوصية المعلومات الشخصية الموجودة على حسابه.

وتنصح فيسبوك المستخدمين أيضاً باختيار من يستطيع رؤية المحتوى المنشور على الحساب، إذ يمكن للمستخدم في فيسبوك أن يختار من يستطيعون رؤية المحتوى الذي قام بنشره (الأصدقاء فقط، الكل، أو مستخدمين بعينهم).

وتوصي الشركة المستخدمين أيضاً برفع درجة تأمين حساباتهم باستخدام ميزة login approvals، بتفعيل هذه الميزة، سيحصل المستخدم على رمز جديد في كل مرة يحاول الدخول إلى حسابه في فيسبوك من جهاز جديد.