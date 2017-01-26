الطائف.. نجاة «البقمي» من القصاص للمرة الثانية

تواصل – الطائف:

صدرت توجيهات، في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس، بتأجيل حكم القصاص الصادر بحق الشاب علي الجنيبي البقمي، للمرة الثانية على التوالي، قبل ساعة من موعد التنفيذ في ساحة القصاص بالعزيزية في الطائف.

ونجحت مساعي الصلح من أهل الخير في التأجيل للمرة الأولى قبل شهر من الآن، وتم التأجيل في ذلك الوقت وسط فرحة من أهله وذويه على أمل أن يأتي العفو.

وبينما همَّ السجين البقمي، صباح أمس، للخروج من عنبر المحكومين بالقصاص بسجون الطائف للتوجه إلى ساحة القصاص لتنفيذ الحكم، تلقى توجيهات التأجيل وهو داخل السجن في حين انصرفت كافة الجهات الأمنية من الساحة بعد وجودها منذ وقت مبكر، بحسب “عكاظ”.

ويأتي الحكم بالقصاص على “البقمي”؛ بعد قتله شاب إثر مشاجرة بينهما قبل سنوات عِدّة داخل إحدى المدارس.