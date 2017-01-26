 الصيعري.. شاب تبرع بكليته لإنهاء معاناة والدته المريضة | صحيفة تواصل الالكترونية

الصيعري.. شاب تبرع بكليته لإنهاء معاناة والدته المريضة

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الصيعري.. شاب تبرع بكليته لإنهاء معاناة والدته المريضة

تواصل – متابعات:

أنهى الشاب مبارك الصيعري، مؤخراً معاناة والدته الطويلة مع مرض الفشل الكلوي، وذلك بعد أن تبرع لها بإحدى كليتيه في خطوة لاقت قبول واستحسان عائلته.

وقال الصيعري: “والدتي البالغة من العمر 55 عاماً تعاني من أمراض في الكلى منذ وقت طويل، وقبل ثلاث سنوات أُصيبت بفشل كلوي؛ وهو ما جعلها تخضع للغسيل بشكل مستمر، وسبب لها ذلك الكثير من المعاناة”.

وأوضح: “اتفقنا أنا وإخواني الثلاثة على التبرع لوالدتنا بكلية، وتوجهنا إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، للخضوع للتحاليل اللازمة، وأحمد الله أن تطابقت فحوصاتي مع الحالة، فأصررت على إتمام عملية التبرع”، بحسب “الوطن”.

وأضاف الصيعري أن: “الجراحة تمت بنجاح، وأنا سعيد بتبرعي بكليتي للوالدة، فمهما عملنا فلن نجازيها على ما قدمته لنا”، مشيراً إلى أنها بصحة جيدة.

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