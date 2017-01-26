تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أعلنت www.shbabmakkah.comممثلة بوكالة الوزارة لشؤون البعثات بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم للبرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية.

وأشارت الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني إلى فتح باب التقديم ابتداءً من يوم الخميس ٢٨ ربيع الآخر 1438هـ الموافق ٢٦ يناير 2017م وحتى غرة جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 28 فبراير 2017م.

وأوضحت أن التقديم على موقع الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا من خلال أيقونة: “البرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية” من خلال (هذا الرابط).