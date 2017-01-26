جدة.. تأجيل قضية طعن «فتاة الكورنيش» لحين تقدير إصابتها

تواصل – جدة:

قضت محكمة جدة، اليوم الخميس، بتأجيل النظر في الحق الخاص بقضية الفتاة التي تعرضت للطعن بكورنيش جدة؛ انتظاراً لتقدير الإصابات التي لحقت بالمدعية، مؤكدة أنه لا يمكن نظر القضية حتى ورود المعاملة من قسم ‘‘مقدري الشجاج‘‘.

وقالت مصادر: ‘‘إنه بعد إعادة فتح القضية للنظر في الحق الخاص؛ بناء على طلب وكيل المدعية لكنه عند حضوره في الموعد المحدد، تم إخباره أن المعاملة في انتظار تقدير الإصابات التي لحقت بالمدعية؛ ولهذا أُجلت الجلسة، وليس بسبب إجازة القاضي‘‘، بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وأضافت: أن سبب تأخر المعاملة لدى قسم مقدري الشجاج، هو أن الحالة النفسية للمصابة لها لم تستقر، وسيقدر الضرر بعد استقرارها.

وأشارت المصادر إلى أن الدعوى المرفوعة لدى المحكمة اشتملت على طلب الفصل في الحقين العام والخاص، وانتهى الحق العام؛ ونظراً لتغيب المدعية أو من يمثلها عن الجلسة؛ تم شطب الدعوى في الحق الخاص استناداً إلى ‘‘المادة 55‘‘ من نظام المرافعات الشرعية.