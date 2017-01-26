لماذا أعاني من الانتفاخ في الشتاء.. وما العلاج؟

رقم الاستشارة: (53)

الرد من: الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم القميزي، استشاري طب الأسرة والأستاذ في كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

السؤال:

أعاني من انتفاخ البطن في الشتاء وذلك كل عام.. فما السبب والعلاج؟

الإجابة:

مع تغيرات الأجواء يمكن أن تتغير ردة فعل الجسم بشكل عام والجهاز الهضمي بشكل خاص؛ وذلك نتيجة لاختلاف درجات الحرارة الداخلية والخارجية بشكل يزيد عن المعتاد.

وأما ما ورد في سؤال الأخ الكريم؛ فإن الانتفاخات والغازات تزداد بشكل ملحوظ في الأجواء الباردة، وهنا ينبغي التأكد من عدم وجود أي أعراض مصاحبة مثيرة للقلق والشك بشأن وجود مشكلة عضوية تستدعي التدخل المبكر، كالإمساك الشديد، والاستفراغ، أو الآلام الشديدة، أو ارتفاع درجة حرارة الجسم.

أما الأعراض المذكورة هنا فهي متكررة في كل عام، وتتحسن في الأجواء الدافئة، ولم يذكر السائل أي أعراض مزعجة أخرى؛ وهذا يدل على أن هناك اضطراباً وظيفياً في الأمعاء، وليس عضوياً مما يجعل القولون العصبي أكبر المسببات لهذه الأعراض.

وينبغي على مَن يعاني من هذه الحالة الإكثار من تناول السوائل معتدلة الحرارة، والأطعمة التي تحتوي على ألياف عالية كالبُّر، والخضراوات، وكذلك تجنب المشروبات الباردة.

وعليه أيضاً التنبه إلى نوعية الأطعمة التي يتناولها بكثرة أثناء الشتاء، والإقلال من تناول الأطعمة الدهنية، كما يمكنه تناول بعض الأدوية الطاردة للغازات التي تباع مباشرة في الصيدليات.

وفِي حال عدم تحسنه ينبغي مراجعة طبيب الأسرة للتقييم، وصرف العلاج المناسب.

مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية.