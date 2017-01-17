أسعار الذهب تُسجل تراجعاً طفيفاً

تواصل – وكالات:

هبطت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع تجدد الآمال بأن يطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سياسات إنفاق داعمة للنمو، مما عزَّز الأسهم وأضعف جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للاستثمار.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1204.21 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة 1122 بتوقيت “جرينتش”، بينما تراجع المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1204 دولارات للأوقية.

وانخفضت الفضة 1.1% إلى 16.90 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6% إلى 989.74 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 10 نوفمبر في الجلسة السابقة، بحسب “رويترز”.

وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 781.60 دولار للأوقية، بعدما سجل الثلاثاء أعلى مستوى له فيما يزيد عن عام ونصف.