انخفاض أسعار النفط في آسيا

تواصل ـ وكالات:

انخفض سعر برميل النفط الخفيف “لايت سويت كرود” المرجع الأمريكي للخام تسليم مارس، في آسيا، 13 سنتاً ليبلغ 53.05 دولار في المبادلات الإلكترونية، بسب نشر تقديرات للمؤسسة الخاصة “المعهد الأمريكي للنفط” “أمريكان بتروليوم إينستيتيوت – أي بي آي” تشير إلى ارتفاع احتياطي الخام الأمريكي خلال أسبوع.

وخسر سعر برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مارس 9 سنتات إلى 55.35 دولار، حيث وتفيد تقديرات المعهد أن احتياطي الخام الأمريكي ارتفع 2.93 مليون برميل.

وتُعزّز هذه التقديرات قلق المستثمرين منذ بداية الأسبوع بعد نشر أرقام بشأن الآبار المشغلة في الولايات المتحدة، التي بلغ عددها مستوى غير مسبوق منذ 2015.

ويخشى المستثمرون أن يضر ارتفاع إنتاج النفط الأميركي باتفاق “أوبك” والدول غير الأعضاء لخفض الإنتاج العالمي ودعم الأسعار.