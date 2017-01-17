متحدث البنوك يكشف حقيقة تعرُّض حسابات العملاء لهجمة إلكترونية

تواصل – الرياض:

نفى أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك طلعت بن زكي حافظ، الأنباء والشائعات التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية حول تعرُّض بعض البنوك وأنظمتها لهجمات من فيروس “شمعون 2″، وفيروس “الفدية Ransomware”، وتسببا بإلحاق الضرر والعطل لأنظمتها الداخلية.

وأكد حافظ على سلامة أنظمة البنوك الداخلية، ومواقع البنوك والخدمات الإلكترونية، بما في ذلك التعاملات التي تتم من خلال ما يعرف بخدمات أون لآين Online التي تتم عبر شبكة “الإنترنت”، مشدداً على أن البنوك لديها الشفافية الكافية لاطلاع عملائها والرأي العام على حقيقة تعرُّضها لأي عمليات اختراق، أو هجمات إلكترونية في حال حدوثها لا قدَّر الله.

ودعا حافظ عملاء البنوك إلى الثقة بالاحتياطات وتدابير الحماية المتخذة للتصدِّي لتلك الهجمات، وإلى ضرورة الاعتماد على المعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم الالتفات للمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بين فينة وأخرى سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أم التي تصدر عن جهات مجهولة.

وحذَّر متحدث البنوك في الوقت نفسه كافة العملاء من فتح روابط، أو تطبيقات، أو رسائل إلكترونية مجهولة المصدر؛ تفادياً لتعرضهم لا سمح الله لحالة من حالات الاحتيال المالي، وسرقة المعلومات الشخصية والبيانات البنكية.