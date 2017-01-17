جدة.. منع استخدام الأكياس والأوعية البلاستيكية لحفظ الأغذية

تواصل – جدة:

وجه أمين محافظة جدة، هاني بن محمد أبوراس، بإغلاق المحلات التجارية غير الملتزمة بسلامة تعبئة وتغليف المواد الغذائية.

وأوضح مساعد الأمين للبلديات الفرعية ناصر المتعب، أنه تم التعميم على جميع المحلات التي تعمل على حفظ الأغذية الساخنة في أوانٍ ومواد مخالفة لاشتراطات السلامة.

وشمل التعميم المخابز اليدوية، والنصف آلية التي ليس لديها “سيور” لتبريد الخبز، وأفران التميز، والمطاعم، والفوالين.

وأوعز التعميم بضرورة وقف استخدام الأكياس والأوعية البلاستيكية المستخدمة لحفظ المواد الغذائية الساخنة كالخبز، والأرز، والدجاج، والفول، واستبدالها بالأكياس الورقية، أو أوعية القصدير، أو الأوعية المخصصة لتعبئة الأغذية الساخنة، بشرط أن تكون معتمدة ومطابقة للمواصفات القياسية لمواد التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية.

كما أكد على المخابز بعدم تعبئة الخبز بالأكياس البلاستيكية وهو ساخن، مضيفاً بأن المهلة لتصحيح هذه الملاحظات نظاماً تنتهي بتاريخ 1 /6 /1438هـ.