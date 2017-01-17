 «الطاقة والصناعة»: المملكة تضم 7700 مصنع منتج بطاقة عمالية تتعدى المليون | صحيفة تواصل الالكترونية

«الطاقة والصناعة»: المملكة تضم 7700 مصنع منتج بطاقة عمالية تتعدى المليون

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«الطاقة والصناعة»: المملكة تضم 7700 مصنع منتج بطاقة عمالية تتعدى المليون

تواصل – واس:

أظهرت إحصائيات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لعام 2016، أن إجمالي المصانع المنتجة في المملكة بلغ 7746 مصنعا حتى نهاية العام، مرتفعاً 10 % عن عام 2015، وتجاوز إجمالي تمويل المصانع تريليون ومئة وثلاثة عشر مليار ريال، في حين تجاوز عدد القوى العاملة 1.042.000 عامل.

وبين مدير عام التراخيص والمتابعة الصناعية المهندس سعد بن عبدالله الغامدي، أن منطقة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المصانع المنتجة حيث بلغت 3069 مصنعاً، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ 1779 مصنعاً، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 1557 مصنعاً، كما أصدرت الوزارة 578 ترخيصاً نهائياً خلال العام الماضي، في المقابل ألغيت تراخيص 1448 مصنعاً (بناء على طلب المستثمر، أو لثبوت عدم جدية المستثمر في التنفيذ)، كما أصدرت 16541 ترخيصاً مبدئياً لإقامة مصنع.

وتسعى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لتشجيع وتنمية القطاع الصناعي في المملكة، من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، والإسهام في معالجة القضايا والمعوقات التي تحول دون تنفيذ وتنمية القطاع، ليتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية الصناعة وزيادة مشاركة القطاع الغير نفطي في الناتج الإجمالي.

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