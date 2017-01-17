«الحقيل»: الناتج الإجمالي لقطاع العقار 128 مليار ريال

تواصل ـ الرياض:

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل: إنّ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار بلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 مليار ريال بحسب إحصاءات صادرة في 2016م.

وأضاف الحقيل أن نسبة النمو السنوي المركب بلغت 6%في الفترة بين 2012م و2016م، بينما وصلت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010م نحو 4.9%، بما يشكّل نسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

ولفت إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن عدد المنشآت، التي تعمل في قطاع العقار بلغ نحو 39.5 ألف، 90% منها صغيرة تسهم بنحو 4.1% من إجمالي المنشآت في العام 2015، بحسب “عكاظ”.

وأوضح أن عدد المواطنين العاملين في الأنشطة العقارية بلغ بحسب المسح الاقتصادي السنوي للمؤسسات للعام 2015 نحو 74.5 ألف فرد، بما يعادل نحو 48% من إجمالي العاملين في هذا القطاع.

ونوّه الحقيل، أن هناك توجّهاً لزيادة العاملين في القطاع العقاري في ظل معدل نمو سكاني بلغ 2.54% في 2016 وارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية بين عمر 15 و34 عاماً إلى نحو 53%.