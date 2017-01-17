إيقاف قبول الطلبة السوريين واليمنيين في مدارس التعليم العام

تواصل – سامي الثبيتي:
علمت “تواصل” من مصادرها أن وزير التعليم، أحمد العيسى، أصدر تعميمًا بإيقاف قبول الطلبة السوريين واليمنيين القادمين للمملكة بتأشيرة زيارة في مدارس التعليم العام.
وأوضحت المصادر أنه سيتم الاكتفاء بالملتحقين من الطلاب والطالبات السوريين واليمنيين في الوقت الحالي.
وأكدت المصادر أن التعميم الوزاري يقضي بإيقاف قبول الطلاب والطالبات السوريين القادمين للمملكة بتأشيرة زيارة بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٣٣هـ، وإيقاف قبول الطلاب والطالبات اليمنيين القادمين للمملكة بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٣٦هـ.
لماذا؟؟
لماذا؟؟؟؟
شكرا وزارة التربيه على هذا القرار المفروض زماااان اصبحنا لانحد لاولادنا مقاعد في المدارس . البلد بلد ابونا والغرب ضايقونا
الرزاق هو الله
الحمدلله اجمل خبر
طيب والجامعات؟ والله حرام كثير سعوديين ما انقبلو والاجانب ماخذين اماكنهم ارجوكم طبقو هالقرار بالجامعات
ليتهم يطردون الموجودين
يدفع رسوم عالية ولا مع السلامة
أجل بعض المدارس يقولون ما فيه كرسي لولد
بسبب السوريين
حتى افقر بلاد العالم لم تفعلها مع اي طالب علم وبلاده بخير
وامثالكم يا من تهللون لستم سوى ابواق تصدح بما لا تعلم
هرمنا ونحن ننتظر هذا القرار المهم يُنفذ
عيالنا ما لقينا لهم قبول سواء في الجامعات او المدارس ما صار هذا كرم جميع الاجانب المفروض يدفعون ضرائب ويدّخل ابنائه في مدارس اهلية ويدفع على تعليمهم واللي مهوب عاجبه يرجع لبلده
أحسن قرار صدر من الوزارة
في بلادهم ويدفعوا ويجوا هنا يتعلموا ببلاش
ولا حمد ولاشكر
كما ننتظر إيقاف ابتعاث الاجانب للدراسة في الخارج علي حساب الدولة والشركات المساهمة حيث ان السعودي أولي بتلك الامتيازات يجب رفع شعار (السعودي أولاً )
والله صرنا نطلع عيالنا لمدارس خاصه والسبب الزحمه خلهم يدفعون والا يروحون يدافعون عن بلدهم افضل لهم مليون مررره
كيف راح تتحرر سوريا او اليمن واهلها خلوها اللي جا للسعوديه واللي اوروبا واللي تركيا الخ……..
الأخ أبو أسامه مع احترامي لك حين تذهب لأخذ قبول لابنك أوابنتك في المدرسه ويتم رفض قبولها بسبب أن العدد تجاوز حده من الطلبه ولايوجد مقعد له فتضطر لتسجيل ابنك في مدرسة أهليه ثم تفاجأ بأن المدرسة التي رفضت ابنك كانت مكتظة بطلبه سوريين ويمنيين الاتشعر بالقهر من الاولى بالتعليم المجاني المواطن أم المقيم نحن لم نقل طردهم كما فعل رؤساءهم في دولهم أوتجويعهم لكن اذا كنت تريد تعليمهم فاذهب الي مدرسة أهليه وستجدها شديدة الترحيب بهم أما أن يرفض قبول المواطن في الحكومي لاجل قبول السوري أو اليمني فهذا لا نرضاه أبداً
نعم القرار
ياجماعه لسنا محل محشر لمن خان بلاده وتركها ،ومن يدعي بإنه جاء لطلب الرزق يأتي لنا بدليل أن الرزق غير موجود إلا في السعودية ،فالله تعالى تكفل برزق عباده ، ونحن عندما نذهب للبلدان الآخرى لديهم قوانين ومنها لن يتم إستقبال أي شخص ليس معه مال ،وختاما كلن يلم قشه ويروح لبلاده والا يدفع رسوم كما ندفع في بلادنهم ،وعن قريب إن شاء الله نسمع بطرد باقي البرماويه وكل من جاء وترك بلاده خاليه ،كفاية إستغفال بعقولنا ،ومن يدافع عنهم في التعليقات له هدف شحصي. والعرق دساس.