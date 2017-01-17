إيقاف قبول الطلبة السوريين واليمنيين في مدارس التعليم العام

علمت “تواصل” من مصادرها أن وزير التعليم، أحمد العيسى، أصدر تعميمًا بإيقاف قبول الطلبة السوريين واليمنيين القادمين للمملكة بتأشيرة زيارة في مدارس التعليم العام.

وأوضحت المصادر أنه سيتم الاكتفاء بالملتحقين من الطلاب والطالبات السوريين واليمنيين في الوقت الحالي.

وأكدت المصادر أن التعميم الوزاري يقضي بإيقاف قبول الطلاب والطالبات السوريين القادمين للمملكة بتأشيرة زيارة بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٣٣هـ، وإيقاف قبول الطلاب والطالبات اليمنيين القادمين للمملكة بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٣٦هـ.