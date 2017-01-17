إطلاق اسمي جبران عواجي ونادر الشراري على شارعين بجدة

تواصل – عبدالله النعيمي:

أعلنت أمانة محافظة جدة عن إطلاق اسمي رجلي الأمن البطلين نادر الشراري وجبران عواجي على شارعين تقديرا لشجاعتهما في مواجهة الإرهاب خلال الأحداث التي شهدها حي الياسمين بالرياض والتي انتهت بهلاك اثنين من الإرهابيين.

وأوضح أمين محافظة جده الدكتور هاني محمد أبوراس عبر صفحتة الرسمية على “تويتر”أنه وردنا اليوم خطاب بالموافقة على مقترح لجنة التسمية والترقيم بامانة المحافظة بتسمية أحد شوارع المحافظة باسم البطل نادر الشراري، وشارع آخر باسم البطل جبران عواجي تقديرا لدورهما في الدفاع عن أمن الوطن”.