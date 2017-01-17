تقرير دولي: نجل «صالح» منح والده فرصة زعزعة أمن اليمن

تواصل – وكالات:

أكدت لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، مساء اليوم الاثنين، حصول ميليشيا ‘‘الحوثي‘‘ والمخلوع صالح، على أسلحة نوعية من إيران لاستخدامها في الحرب ضد الجيش الوطني اليمني.

وكشف تقرير لجنة العقوبات، أن نجل صالح، سهل لوالده الوصول لمصادر مالية وظفها لزعزعة أمن اليمن، مضيفاً أنهم اكتشفوا تحويلات مالية مشبوهة ترتبط بشركات يستخدمها نجل صالح.

وقالت لجنة العقوبات: ‘‘إنها تمتلك أدلة على تورط الحوثيين في قصف مدارس ومستشفيات مدينة تعز‘‘، لافتةً، إلى استمرارهم أيضاً في الاعتقال والإخفاء القسري، وتجنيد الأطفال، بحسب ‘‘الجزيرة‘‘.