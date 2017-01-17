«إطعام»: 180 ألف وجبة أهدرت خلال 3 أشهر بالرياض (فيديو)

تواصل – سامي الثبيتي:

كشفت جمعية ‘‘خيرات‘‘ لحفظ النعمة، أن أكثر من 180 ألف وجبة أهدرت في 1800 مناسبة بمدينة الرياض خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة.

وقال المدير التنفيذي لجمعية ‘‘إطعام‘‘ بالرياض، عامر البرجس، في مداخلة مع برنامج ‘‘أخباركم‘‘ على قناة المجد: ‘‘إن الـ180 ألف وجبة المهدرة، هي ما تم إثباته وهذا رقم قليل للغاية، بالمقارنة بعدد سكان الرياض التي يقطنها 7 ملايين نسمة.

وأضاف، لازلنا نعاني من الإسراف، فنحن لم نصل لمرحلة الشعور بالقلق على هذه النعمة، لذا يجب أن نأخذ عبرة من الدول المجاورة، ونعتبر من أجدادنا الذين وصلوا لمرحلة أكل الجير، نحتاج إلى أن نعلق الجرس.

وأشار البرجس، إلى أن جمعية ‘‘إطعام‘‘ أقامت العديد من المؤتمرات والندوات والفعاليات التوعوية، للمعلمات وربات المنزل والطلبة، ولازلنا نحتاج لتكاتف الجميع لوقف هدر النعم.