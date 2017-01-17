تكريم الفائزين بجائزة خادم الحرمين للمخترعين والموهوبين غدًا

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يُكرّم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، الفائزين والفائزات بجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين في دوراتها الثالثة، ظهر غدٍ الأربعاء بمقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

ورفع صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مجلس أمناء الجائزة رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – ، على ما يلقاه قطاع العلوم والتقنية والابتكار في المملكة من دعم ورعاية، ولمعالي المهندس خالد الفالح على حضوره الحفل وتكريمه للفائزين والفائزات.

وفاز بالجائزة بفئة المخترعين كل من الدكتور منير بن محمود الدسوقي، والدكتور علي بن عبد رب الرسول آل حمزة، والدكتور فارس بن دباس السويلم، والدكتور وليد بن فهد اللافي، والدكتور علي بن سعد الغامدي، والدكتور عبدالله بن محمد عسيري، والدكتور باسم بن يوسف شيخ، والدكتور خالد بن سعد أبو الخير، والدكتور ماجد بن معلا الحازمي، والدكتور سعيد بن محمد الزهراني، والدكتور سعد بن عبدالله الجليل، والدكتور إيناس بن معين الناشف، والدكتورة خديجة بنت محمد الزائدي، والدكتورة إيمان بنت كامل الدقس، والمهندس صالح بن بديوي الرويلي، والمهندس سعيد بن محد آل مبارك، ومحسن بن جبران حسين.

وفي فئة الموهوبين فاز بها كل من الدكتور محمد بن مناع القطان، والدكتور عبدالله بن محمد الحمدان، والدكتور عبدالرحمن بن محمد الحزيمي، والدكتور محمد بن محروس آل محروس، والدكتورة فاتن بنت عبدالرحمن خورشيد، ونهى بنت طلال زيلعي.

وكانت الجائزة قد تلقت في دوراتها الثالث 970 ترشيحاً، تنوعت تخصصاتها لتشمل جميع مجالات الجائزة وهي تقنية المياه، وتقنية البترول والغاز، وتقنية البتروكيميائيات، وتقنية النانو، والتقنية الحيوية، وتقنية المعلومات، وتقنية الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات، وتقنية الفضاء والطيران، وتقنية الطاقة، وتقنية البيئة، وتقنية المواد المتقدمة، والرياضيات والفيزياء، والطبية والصحية، والتقنية الزراعية، وتقنية البناء والتشييد، وقد تم اعتماد اختيار الفائزين بناءً على تحكيم أعمال المتقدمين والمفاضلة بينها.