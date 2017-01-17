قريباً.. «الصحة» تُطلق مبادرة «مساندة» لخدمة ذوي الإعاقة

تواصل ـ خالد العبدلله:

تعتزم وزارة الصحة إطلاق مبادرة “مساندة” من خلال مكاتب تُقدم الخدمات اللوجستية للأشخاص ذوي الإعاقة، قريباً.

وتبدأ خدمات المكاتب من مواقف السيارات، مروراً بخدمات فتح الملف الطبي، والحصول على المواعيد، والتنقل داخل المنشأة الصحية، وانتهاءً بالحصول على التقارير الطبية؛ بهدف الارتقاء بآلية تقديم الخدمة، وتعزيز استقلالية ذوي الإعاقة.

وقالت “الصحة”: إنَّ المكاتب تُمكن ذوي الإعاقة من التوافق مع متطلبات بيئتهم الصحية، وتنمية قدرات الاعتماد على النفس؛ مما يجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع.

وبيَّنت “الصحة” أن مهام المكاتب تتضمَّن التأكد بشكل يومي من ملائمة المنشأة الصحية لخدمة ذوي الإعاقة من “منحدرات المداخل، مواقف السيارات، دورات المياه، مصاعد، التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية، والفريق الطبي عبر لغة الإشارة”.

وتُضاف لمهام المكاتب “إعداد الإحصائيات الخاصة؛ لتعزيز السجل الوطني لذوي الإعاقة”، والتنسيق مع لجنة تنسيق خدمات ذوي الإعاقة لإصدار بطاقة تخفيض أجور الركاب، وبطاقة تسهيلات مرورية، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بصرف الأدوات المساعدة، والتنسيق مع الأقسام الطبية “الصيدلية، المختبر، الأشعة، التأهيل الطبي… ” للحصول على أولوية.