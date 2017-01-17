خبير معلوماتي لـ«تواصل»: «الشركات الربحية» سبب تكرار الهجمات الإلكترونية على الجهات الحكومية

تواصل – خالد الغفيري:

حمل خبير أمن المعلومات الدكتور ياسر العصيفير، الجهات الحكومية مسؤولية تكرر الهجمات الإلكترونية على مواقعها؛ وذلك بسبب إسنادها إدارة أقسام التقنية وتقنية المعلومات لشركات أجنبية ربحية.

وقال العصيفير في تصريح لـ”تواصل”: “إن الشركات الأجنبية لا تهدف إلى البناء الآمن 100%؛ وذلك لكون كل اختراق هو بمثابة مصلحة لها بحيث تقدم خدمات أكثر وأكثر لك، وهذا ضعف كبير بالنسبة للجهات الحكومية”.

وأوضح أن الإشكالية لدى الجهات الحكومية أنها تبحث عن الحل السريع دائماً، دون تنفيذ عمل مسبق لكيفية الحماية، ورفع كفاءة الموظفين والشبكات والتقنيات، مؤكداً أن هذا ما تفتقده الجهات الحكومية، ويتسبب في تكرار الهجمات الإلكترونية.

وأضاف العصيفير: “للأسف لا توجد جهات محلية قوية ومدعومة، ولو تواجدت هذه الجهات المحلية فستكون فرصة لبناء أنظمة حماية خاصة”، مشيراً إلى أن الاختراق وارد، لكنْ هناك فارق بين أن يحدث هذا الاختراق لضعف تقني عند هذه الجهات، واعتمادها على شركات أجنبية ربحية، أو أن يتم نتيجة اكتشاف ثغرة جديدة بعد اتخاذ كافة الأمور المطلوبة للحماية.

وأشار إلى أن المطلوب الآن من الجهات الحكومية أن تقوم بواجبها من ناحية تدريب الكوادر، والاعتماد على المنتجات المحلية، وتطوير الجهات المحلية، خاصة الكوادر الوطنية، وإذا حدث بعد ذلك اختراق سيكون أمراً عادياً، لكن لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير أنظمة محلية آمنة.

وأكد العصيفير: أن الموظفين داخل الجهات الحكومية يمثلون تهديداً محدقاً إذا لم يكونوا على قدر كبير من التأهيل والوعي الأمني، قائلاً: “ربما موظف واحد يتم بسببه تدمير منظمة بالكامل، فلا بد من التدريب والتوعية الأمنية، وتدريب كافة الموظفين على كيفية استخدام التقنية، وأن يكونوا أعضاء فاعلين”.

وبشأن البرامج غير المرخصة، قال العصيفير: “أول شيء فإن هذه البرامج ضد القانون والتراخيص، وأمنياً مضرة، مشيراً إلى أن هذه البرامج كل “كراك” منها عبارة عن فيروس، وبهذه الصورة أنت لا تحتاج أحد يخترقك أنت من اخترقت نفسك!”.