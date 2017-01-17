«Truman Grade».. مَيْزَة تُحدِّد المواقع التي تنتهك خصوصيتك

تواصل – وكالات:

تُعد إضافة Truman Grade على متصفح “جوجل كروم” أحد الخيارات الملائمة لحماية خصوصيتك، في ظل انتشار ملايين المواقع على “الإنترنت”، والتي تجعل عملية حجب البيانات الشخصية معقدة نوعاً ما.

وتقوم مواقع كثيرة بجمع البيانات عن المستخدم، دون علمه، واستخدامها لأغراض مختلفة، بخلاف المواقع التي تتضمَّن برمجيات خبيثة تُعرِّض الأمن الشخصي للخطر؛ مما يستوجب على المستخدمين دائماً الحذر عند تصفحهم المواقع المجهولة.

ومَيْزَة إضافة “Truman Grade” أنه يُحدد المواقع التي تنتهك خصوصية المستخدم، أو تجمع معلومات عنه، أو تحاول خداعه وتعريض أمواله للخطر، أو تلك التي تتضمن برمجيات خبيثة وضارة.

وتستخدم الإضافة خوارزميات آلية تعمل تلقائياً عند زيارتك لأي موقع بحيث تتم عملية الفحص في الوقت الحقيقي؛ ومن ثم عرض تقييم للموقع وفقاً لاعتبارات عِدَّة تتمثل في “المخاطر، السلامة، الخصوصية، المصداقية”.

وإضافة “Truman Grade”، تُحدد هل من الأمان فعلاً زيارة هذا الموقع أو لا؛ بناءً على تضمنه لأي برمجيات خبيثة، أو صفحات تصيد، إلى جانب فحصها للتدابير الأمنية وعمليات التشفير التي يتبعها الموقع؛ لمعرفة ما إذا كان من الأمان تبادل المعلومات الشخصية أو الأموال من خلاله.

كما يُمكن من خلال الإضافة تحديد مدى موثوقية الموقع من الزوار، أو محركات البحث، وتحديد المواقع التي تحترم خصوصية المستخدم، وتلك التي تنتهكها، علماً بأنَّ إضافة Truman Grade متوفرة مجاناً لمستخدمي متصفح “جوجل كروم”، ويُمكنكم تنزيلها عبر سوق “كروم الإلكتروني”.