 قيمته السوقية مليون ريال.. «التجارة» تداهم مستودعاً لغش أجهزة الحاسوب بالرياض (فيديو وصور) | صحيفة تواصل الالكترونية

قيمته السوقية مليون ريال.. «التجارة» تداهم مستودعاً لغش أجهزة الحاسوب بالرياض (فيديو وصور)

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تواصل – سامي الثبيتي:

داهمت فرق الرقابة الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار، مستودعاً داخل محل بحراج الكمبيوترات بالرياض، تتعدى قيمته السوقية أكثر من مليون ريال، حيث تم ضبط تقليد وغش في أحبار طابعات hp، وأحبار كانون على النحو التالي: 4500 كرتون حبر hp وكانون
4100 علبة حبر طابعة hp، وكانون مغشوش مقلد جاهز للبيع
1300 كاترج hp
4000 كيس تغليف أحبار hp
4000 حلقات إغلاق الكاترج وقطع إغلاق بلاستيكية
1200 استيكرات وشرائح إلكترونية لتعريف المنتج.

وتقوم تلك العمالة المخالفة ببيع المنتجات المغشوشة والرديئة على المحال والمستهلكين كمنتجات أصلية.كما عثر في الموقع على قرينة تستر تجاري، وتم إيداع المخالفين بقسم شرطة السليمانية؛ تمهيداً لإحضارهم للوزارة لسماع أقوالهم، أمام إدارة القضايا بمكافحة الغش التجاري ومكافحة التستر التجاري؛ ومن ثم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.

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