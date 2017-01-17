قيمته السوقية مليون ريال.. «التجارة» تداهم مستودعاً لغش أجهزة الحاسوب بالرياض (فيديو وصور)

تواصل – سامي الثبيتي:

داهمت فرق الرقابة الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار، مستودعاً داخل محل بحراج الكمبيوترات بالرياض، تتعدى قيمته السوقية أكثر من مليون ريال، حيث تم ضبط تقليد وغش في أحبار طابعات hp، وأحبار كانون على النحو التالي: 4500 كرتون حبر hp وكانون

4100 علبة حبر طابعة hp، وكانون مغشوش مقلد جاهز للبيع

1300 كاترج hp

4000 كيس تغليف أحبار hp

4000 حلقات إغلاق الكاترج وقطع إغلاق بلاستيكية

1200 استيكرات وشرائح إلكترونية لتعريف المنتج.