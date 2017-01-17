 الطائف.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية مساحتها 150 ألف متر مربع | صحيفة تواصل الالكترونية

الطائف.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية مساحتها 150 ألف متر مربع

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الطائف.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية مساحتها 150 ألف متر مربع

تواصل – واس:

أزالت أمانة الطائف ممثلة ببلدية الطائف الجديد الفرعية، بالتعاون مع لجنة التعديات بشمال المحافظة إحداثات وتعديات قائمة على أراضي حكومية بيضاء تقدر مساحتها بأكثر من 150 ألف متر، ضمن أراضي مشروع الطائف الجديد، شملت أحواشاً وأنواعاً مختلفة من طرق التعدي واستغلال الأراضي الحكومية دون وجه حق.

وأفاد أمين أمانة الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج، أنهم سيطبقون الأنظمة والتعليمات الرادعة بحق المعتدين على الأراضي، فيما شكلت الأمانة لجان متابعة وتقصٍّ لأماكن التعديات عقب إزالتها للحد من عودة اللصوص إليها مجدداً، كما تطبق جملة من الإجراءات الرادعة على المحدثين ولصوص الأراضي.

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