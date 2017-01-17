لمسة وفاء.. تكريم المتقاعدين في مدارس «سكاكا» (صور)

تواصل – أحمد الرمال:

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف فواز بن صالح السالم أن تكريم المتقاعدين لمسة وفاء لما بذلوه من جهد ووقت وعمل وعطاء، بعدما تركوا جميل الأثر خلال فترة عملهم.

وأضاف السالم خلال الحفل الذي نظمه مكتب التعليم بسكاكا “بنين” للاحتفاء بالمتقاعدين في مدارس سكاكا، أن “الحياة محطات والإنسان المعطاء لا يتوقف عطاؤه بحدود معينة، بل هي محطة جديدة يأتي بها عطاء جديد في المجتمع، بتقديم نماذج حية في العمل التطوعي والاجتماعي والإنساني وحمل رسالة التعليم لا وظيفته”.

وقال مخاطباً المتقاعدين “لقد أديتم وبذلتم جهداً أثناء تأدية رسالتكم، ولم تلتفتوا إلى أنفسكم، والآن امنحوا أنفسكم جلسة الصفاء، وصداقة الكتاب فالعقول التي تقرأ لا تشيخ”.

وأعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف عن شكره وتقديره للزملاء المتقاعدين، سائلاً الله أن يبارك لهم في أعمالهم وأن لا يضيع لهم أجر، بكل قيمة طيبة غرسوها في النشء الكريم.

من جانبه، وجّه مدير مكتب التعليم بسكاكا “بنين” فايز بن حمدان الرمان كلمة للمتقاعدين هنأهم على ما بذلوه من جهد ووقت وفكر ومهارة للاضطلاع برسالتهم السامية، معتبراً أن التكريم هو لمسة وفاء وحب وعرفان وتقدير لمعلمي الناس الخير.

وثمن الرمان جهود زملائه في المكتب من مساعدين ومنسقين ومشرفين وإداريين والإدارات المتعاونة والمدارس المشاركة، على نجاح الحفل، كما قدم شكره للرعاة والداعمين للحفل.

وفي كلمة المكرمين، اعتبر المرشد الطلابي في مدرسة جابر بن حيان الثانوية فايز بن جزاع الطرودي أن ما قدمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ومكتب التعليم بسكاكا خلال السنوات الماضية عوناً وسنداً للمعلمين في إتمام العملية التعليمية، وحمل رسالة التعليم الشريفة ودافعاً لمزيد من الاجتهاد والبذل والعطاء.

وفي كلمة الطلاب لآبائهم المتقاعدين، قال الطالب عبدالرحمن بن فايز الرمان من مدرسة الرحمانية الابتدائية الأهلية بعثتم في الأرواح إيماناً، وفي الوطن أركاناً، وفي الإنسانية بناء، شيدتم مجداً يحكيكم، ولئن لم أكن من غرسكم فقد أكون غرساً لغرسكم ونبته تعهدها من جاء بعدكم.

وتنوعت فقرات الحفل حيث احتوت على أوبريت رحلة عطاء قدمه طلاب مدارس درة الاجيال الأهلية، وشيلة “طريق الألف يسلكه الألوف” قدمة المشرف التربوي بمكتب التعليم بسكاكا جلال بن سلامة الوقيد ونظمه المعلم بمدرسة صلاح الدين الأيوبي المتوسطة مريح بن عبد الرحمن المريح، وقصيدة لقائد مدرسة قرطبة الابتدائية للمعلم عبدالحكيم بن سليمان الشريم، وقصيدة لرئيس قسم الصفوف الأولية بإدارة الإشراف التربوي خالد بن حامد الدرعان.