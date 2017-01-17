المعارضة السورية بـ«أستانة»: نرفض أي دور لإيران كضامن لوقف القتال

تواصل – وكالات:

قال مصدر في المعارضة السورية، اليوم الاثنين، إن وفدها المفاوض في أستانة عاصمة كازخستان تلقى إخطاراً بأن روسيا وجهت طلباً صارماً لنظام بشار الأسد بوقف الأعمال القتالية في وادي بردى.

وأفادت قناة “الجزيرة” الإخبارية، بتوافق تركي روسي على مفاوضات غير مباشرة بين نظام بشار والمعارضة السورية في أستانة.

من جهته، شدد وفد المعارضة السورية على أن البيان الختامي يجب أن يقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، رافضاً في الوقت ذاته صياغة أي مبادئ سياسية في البيان الختامي.

وبحسب “الجزيرة” رفض الوفد المعارض ذكر أي دور لإيران في البيان الختامي كضامن لوقف القتال، كما أن قرار الوفد المعارض هو رفض المفاوضات المباشرة مع وفد النظام.

وأشارت إلى وجود خلافات واضحة حول البيان الختامي بين وفدي المفاوضات والدول الضامنة، مبينة أن المعارضة السورية تمسكت بمناقشة تعزيز وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية فقط.