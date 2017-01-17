 النفط يتراجع بِفعل منصات الحفر | صحيفة تواصل الالكترونية

النفط يتراجع بِفعل منصات الحفر

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النفط يتراجع بِفعل منصات الحفر

تواصل ـ وكالات:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لأول مرّة منذ 3 جلسات له خلال اليومين الماضيين، على خلفية إضافة شركات الطاقة الأمريكية لأكبر عدد من منصات الحفر للإنتاج الجديد منذ نحو 4 سنوات.

وبلغ سعر خام برنت القياسي 55.42 دولار للبرميل في الساعة 0441 بتوقيت “جرينتش”، متراجعاً 7 سنتات عن مستوى الإغلاق السابق، فيما هبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتاً إلى 53.11 دولار للبرميل.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة: الجمعة: إنّ شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار 29 منصة في الأسبوع المنتهي في 20 يناير ليرتفع إجمالي المنصات 551 والذي يُعد الأكبر منذ نوفمبر2015م.

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