 متحدث «الأرصاد» يكشف حقيقة تعرض المملكة لأقوى موجة باردة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

متحدث «الأرصاد» يكشف حقيقة تعرض المملكة لأقوى موجة باردة (فيديو)

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تواصل – سعود الخالد:
استنكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأستاذ حسين القحطاني، المبالغة في طرح المعلومات عن الطقس بشكل غير منطقي.

وقال القحطاني في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد، أمس الأحد: “نحن في فصل الشتاء أجواء المملكة باردة سجلنا درجات حرارة دنيا في موجات سابقة، هذه الموجة كالموجات السابقة أو حتى أقل منها في البرودة”.

وأضاف القحطاني: “التوقعات التي أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة قد تسجل الصفر المئوي على المناطق الشمالية و6 درجات صغرى على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة للمناطق الجنوبية الداخلية في نجران وشرورة والمناطق المحيطة بها، وتستمر الحالة حتى صباح يوم الثلاثاء”.

وتابع القحطاني: “لايوجد هناك موجة غير اعتيادية بل سجلنا في موجات سابقة درجات حرارة تصل إلى عشرة تحت صفر”، مشيرا إلى أن محاولة الاستفادة الإعلامية لبعض الهواة أو من يحاول تقديم معلومات الطقس بطريقة غير منطقية تشوش على المجتمع خاصة أننا في فترة إجازة منتصف العام والمجتمع يحاول الخروج للأماكن المفتوحة والسفر”.

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