«الأرصاد»: التسرب النفطي بالكويت لم يؤثر على شواطئ المملكة

تواصل – وكالات:

تعليقاً على التسرب النفطي الذي أصاب أحد حقول الكويت، أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن شواطئ المملكة الشرقية آمنة، ولم تتعرض لأي تلوث جراء هذا التسرب الذي وقع في حقل المقوع.

وأوضحت الهيئة: “أن التسرب الذي يعد من الدرجة الثانية لم يتجاوز حدود الحقل، والسواحل الشرقية آمنة” بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وكانت شركة نفط الكويت قد أعلنت حالة الطوارئ اليوم؛ إثر حدوث تسرب نفطي في حقل جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم، عن الشركة قولها: ‘‘إن الفرق المعنية في شركة نفط الكويت تتواجد في الموقع، وتتعامل مع الحادثة حسب الإجراءات المتبعة في الشركة في مثل هذه الحالات‘‘.

وأضافت: لم يتم رصد أي قراءات لوجود تسرب لغازات ضارة في موقع الحادث.