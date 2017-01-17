«سابك» تستحوذ على 50% من حصة مشروع «صدف» للبتروكيماويات

تواصل ـ واس:

استحوذت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على حصة 50% من مشروع الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)، الذي تحتضنه مدينة الجبيل الصناعية؛ بناءً على اتفاقية وقعتها اليوم في مقر (صدف) مع شركة (شل) النفطية التي تشارك (سابك) في هذا المشروع. ونوه صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس إدارة (سابك) رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، في بيانٍ صحفي لـ (سابك)، بهذه الاتفاقية التي وقعت لقاء مبلغ يقدر بـ (820.000.000) دولار أمريكي.

وأكد سموه عقب رعايته توقيع الاتفاقية، أن (سابك) شرعت بهذه الخطوة في إجراءات الحصول على الملكية الكاملة لشركة (صدف)، بوصفها واحدة من أكبر المجمعات البتروكيماوية في منطقة الشرق الأوسط، عادّاً مشروع (صدف) نتاج شراكة ناجحة بين (سابك) و(شل)، لا سيما أن المشروع واحد من أقدم المشروعات المشتركة بين الشركتين على مدى العقود الأربعة الماضية.

وكشف سموه عن تطلعهم في (سابك) إلى مشروعات مستقبلية مع (شل) تضمن تحقيق المنفعة للطرفين؛ الأمر الذي يعود بالإيجاب على الوطن وأبنائه، خصوصاً فيما يتعلق بتأهيل الكوادر الوطنية المبدعة؛ لتكون جاهزة وجديرة بقيادة تلك المشروعات، مشيراً إلى دور الشركتين (سابك) و(شل) في هذا الشأن؛ مما أسهم في إعداد فريق سعودي مؤهل، يقوم حالياً بقيادة ناجحة لدفة (صدف) بكل مهارة واقتدار؛ جعلتها تتبوأ أعلى المراتب ضمن قائمة كبريات الشركات البتروكيماوية في الشرق الأوسط وأبرزها تنوعاً في صناعة المنتجات الكيماوية والعطرية وتخريجها أبرز القياديين في (سابك) الذين ترأسوا عدداً من شركات (سابك) الأخرى اعتماداً على الخبرات الكبيرة المكتسبة من (صدف).

ويشتمل مشروع شركة (صدف) على ستة مصانع بتروكيماويات عالمية المستوى، بإجمالي طاقة إنتاجية تتجاوز 4 ملايين طن متري سنوياً، ويأتي هذا الإعلان بمثابة إنهاء مبكر لاتفاقية الشراكة في المشروع والتي كان سريانها سيتوقف في 2020م. وستمكن صفقة الاستحواذ التي حازتها (سابك) جراء هذه الاتفاقية، من تحسين العمليات التشغيلية في (صدف) وزيادة الاستثمار في المرافق؛ بما يساعد على تكاملها مع شركات (سابك) التابعة الأخرى.

وستتيح هذه الخطوة لشركة (شل) التركيز على أنشطتها في مجال الصناعات التحويلية، والقيام باستثمارات مختارة تدعم نمو أعمالها العالمية في مجال الكيماويات. من جانبه سلَّط نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي ممثل الشركة في توقيع هذه الاتفاقية يوسف بن عبدالله البنيان الضوء على طبيعة العلاقة بين (سابك) و(شل للكيماويات)، واصفاً إياها بالمتينة، التي يتطلعون إلى استمرارها وازديادها قوة، مبيناً أن الصفقة التي حصلت عليها (سابك) ستمكنها من الاستفادة بفرص تكامل (صدف) مع شركات (سابك) التابعة الأخرى، وتحسين عملياتها التشغيلية وربحيتها”.

من جهته وصف نائب الرئيس التنفيذي للكيماويات في شركة (شل) غراهام فانت هوف ممثل (شل) في التوقيع، “شراكتهم مع (سابك)، بقصة نجاح متميزة، مبيناً أنها امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً، نجحوا خلالها في تأسيس أحد أول مشروعات البتروكيماويات في المملكة في عام 1986م، وتمكنوا معاً من قيادته وإدارته بشكلٍ مثالي؛ ما أسهم في تحقيقه أفضل النتائج، مؤكداً أنهم سيواصلون في (شل) و(سابك) استكشاف فرص استثمارية في المستقبل، من شأنها استمرار النجاح والتألق بما يعود على الجانبين بالفائدة.

وأشار غراهام فانت إلى أهم منجزات هذه الشراكة الناجحة المتمثلة في تأهيل قدرات العاملين السعوديين الذين أثبتوا مدى نجاحهم وتميزهم في تشغيل وإدارة مصانع (صدف) بكفاءة عالية وبكل ثقة واقتدار على أعلى مستويات السلامة والجودة.