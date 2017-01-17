جدة.. القبض على مقيم عربي ظهر مع فتيات في مقاطع مخلة

تواصل – عبدالرحمن الخالد:
أعلنت شرطة محافظة جدة، اليوم الأحد، القبضَ على مقيم من جنسية عربية، ظهر في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل، مع فتيات في أوضاع تتنافى مع تعاليم الإسلام.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي القرشي، في بيان صحفي: ‘‘إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة، رصدت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها شاب يقوم بالتصوير مع فتيات في أوضاع تنافي تعاليم الدين الإسلامي‘‘.
وأضاف القرشي، تم تشكيل فريق عمل لكشف هوية الجاني وخلال فترة وجيزة، تمكن البحث الجنائي بمركز شرطة الشمالية من ضبط المتهم، واتضح أنه مقيم من جنسية عربية تم التحفظ عليه لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
الحل لهذا الفساد
ارجاع الهيئة
قبل ان تغرق السفينة
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( إنَّ من الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإنَّ من الناس ناساً مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه )
الهيئة الهيئة لابد من رجوعها
حسبي الله عليه
طلع يمني حواثي الله لايوفقه
الحل الاول والاهم .. هو إرجاع كامل صلاحيات الهيئه ودعمها بكل قوه من الدولة
الحل الثاني .. اخراج الوافدين من البلد وتنظيف الوطن منهم فلم نستفيد منهم الا نشر الفساد والرذيلة طبعا الا القليل القليل جدا منهم الطيبين وهذا للإنصاف فيجب تسفيرهم جميعا